Курченко начал поставки газа из Европы по венгерскому маршруту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Эта компания в июне уже ведет по венгерскому маршруту поставки природного газа», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявил, что он не исключает, что появятся новые компании, которые смогут закупать газ в России и поставлять его в Украину.

Согласно сообщениям в СМИ, компания ВЕТЭК на данный момент ведет переговоры с различными поставщиками газа, в том числе и российскими, об импорте природного газа в Украину.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.