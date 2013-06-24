Суд арестовал на два месяца виновника трагического ДТП в Сумах

Ковпаковский районный суд города Сумы выбрал сегодня, 24 июня, меру пресечения для 35-летнего Александра Блинника, который вечером в пятницу, 21 июня, совершил резонансное ДТП на улице Харьковской областного центра, и арестовал водителя на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании суда не было ни родственников задержанного водителя, ни родных погибших, поскольку последние сегодня хоронят жертв ДТП.

Подследственный Блинник вину свою в ДТП полностью признал, отметив, что осознал ее и раскаивается, пообещав при этом оказывать помощь семьям погибших и потерпевшим. Он также рассказал, что сел за руль, выпив перед этим на радостях 300 грамм водки, так как узнал о беременности жены. В центр города поехал, чтобы поесть в кафе, когда возвращался, то попал в яму, не справился в управлением и врезался в остановку.

Также выяснилось, что Блинник ранее был судим не за убийство, а за разбой, в результате которого один человек погиб. После 12-летней отсидки он освободился из колонии в январе 2013 года.

В настоящее время Блинник подозревается в совершении ДТП с тяжелыми последствиями по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Сумах вечером 21 июня в центре города иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего два человека погибли и трое получили травмы. На месте аварии сразу собралось несколько сотен человек, среди которых звучали призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков сотрудников милиции. После ДТП правоохранители продемонстрировали журналистам водительское удостоверение лица, задержанного на месте аварии. Документ выдан на имя Александра Блинника, 1978 года рождения. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Губернатор Сумской области Юрий Чмырь взял расследование резонансного ДТП под личный контроль. Власть Сум уже демонтировала остановку общественного транспорта, на которой в течение месяца дважды происходили ДТП с пострадавшими и человеческими жертвами.