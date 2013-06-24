Буковинская милиция задержала торговца людьми из Италии

Буковинские правоохранители задержали гражданина Италии, который почти два года разыскивался итальянскими правоохранительными органами за совершение ряда преступлений на территории своей страны.

Как сообщили УНИАН в ССО УМВД Украины в Черновицкой области, задержали злоумышленника в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий во взаимодействии с территориальными подразделениями Государственной пограничной и миграционной служб с целью предотвращения и раскрытия преступлений, совершенных представителями этнических диаспор и иностранцами на территории Буковины.

42-летний гражданин Италии, который с июня 2011 года разыскивался итальянскими правоохранительными органами за контрабанду и торговлю людьми, задержан и находится под стражей, в отношении него решается вопрос об экстрадиции.

В общей сложности, во время спецмероприятий стражами порядка области проверено свыше 2650 иностранцев. В итоге задокументировано 17 правонарушений, которые внесены в единый учет, по 14 фактам начаты уголовные производства.

Так, работниками УБОП УМВД за использование заведомо поддельного документа задержан гражданин Молдовы, а также три других иностранца по подозрению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По этим фактам открыты уголовные производства.

Кроме этого, выявлено 70 фактов нарушения иностранными гражданами административного законодательства Украины относительно правил пребывания на территории нашего государства. По всем фактам в отношении иностранцев составлены протоколы о совершении административных правонарушений.