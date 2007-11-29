Все строительные фирмы пройдут перерегистрацию

Министерство регионального развития и строительства вводит новый порядок лицензирования строительной деятельности с 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия БЕРКУТУ.

По его словам, в ближайшие дни Кабинет министров планирует принять постановление, которое будет регламентировать новый порядок лицензирования строительной деятельности.

В проекте этого документа предусматривается, что на протяжении 6 месяцев после принятия постановления все субъекты, имеющие лицензию на осуществление строительной деятельности, должны повторно пройти регистрацию.

«Это даст возможность обнаружить и убрать с рынка те паразитирующие организации, которые, имея лицензию на осуществление строительной деятельности, такой работы фактически не ведут», - сказал А.БЕРКУТА.

В то же время, по словам заместителя министра, порядок лицензирования будет упрощен. В частности, перечень документов, которые необходимо будет предоставить органу лицензирования, значительно сократится и сведется к заявлению и информационной справке о деятельности предприятия.

По словам начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра БОНДАРЕНКО, для выявления реальной возможности физических и юридических лиц выполнять заявленные виды работ, будет введена процедура лицензионной экспертизы претендентов, которую будут осуществлять с выездом на место нахождения претендентов экспертно-технические центры, которые будут функционировать при органах лицензирования.

«На основании экспертизы орган лицензирования будет принимать решение о выдаче лицензии», - добавил А.БОНДАРЕНКО.

Стоимость проведения лицензионной экспертизы и порядок ее проведения будут установлены Минрегионстроем и Минфином.

По словам А.БЕРКУТЫ, если сегодня у посредников стоимость экспертизы составляет около 3 тыс. грн., то с новым порядком лицензирования ее размер может составить 500-600 грн. Срок действия лицензии – 3 года.

Заместитель министра также сообщил, что новосозданные организации должны будут обращаться за получением лицензии по месту своей регистрации и будут осуществлять свою деятельность только на территории определенной административно-территориальной единицы.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине более 50 тысяч организаций имеют лицензии на осуществление строительной деятельности. 42 тысячи из них фактически зарегистрированы как исполнители строительно-монтажных работ, из них 86% выполняют проектную и строительную деятельность.