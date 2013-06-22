Миндоходов усилит контроль за платежными системами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Александр Клименко во время первого заседания Инвестиционного совета при Миндоходов.

«В современном мире постоянно появляются инновационные решения. Но наша задача - не превратить инновации в махинации. В рамках плана по детенизации экономики Миндоходов усиливает контроль за деятельностью платежных систем и в целом за операциями с использованием электронных денег», - сказал министр.

Вместе с тем, он заявил, что к легальным и прозрачным платежным системам вопросов не будет. «Мы готовы поддержать работу легальных, признанных в мире и прозрачных систем, однако настаиваем на неукоснительном соблюдении требований национального законодательства в этой сфере», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Министерство доходов и сборов, сотрудники которого на днях арестовали на связанных с электронной системой WebMoney счетах свыше 60 млн грн, заявило, что подозревает компанию в легализации доходов, полученных преступным путем. По мнению Миндоходов, деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствовала нормам действующего украинского законодательства, в частности требованиям Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование «электронных денег» и подобных платежных единиц.

Миндоходов также обратило внимание на тот факт, что в октябре 2012 года были внесены изменения в законодательство, регламентирующие деятельность платежных систем и развитие безналичных расчетов.