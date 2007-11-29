Ющенко учредил 14 стипендий победителям Конкурса украинского языка им. Яцыка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым учредил, начиная с 2008 года, 14 ежегодных стипендий Президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцыка.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Размер указанных стипендий должен быть определен Кабинетом министров Украины.

Также правительству поручено предусмотреть во время доработки проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2008 год и в проектах закона о Государственном бюджете Украины на следующие годы расходы на выплату указанных стипендий, а также - проработать вопрос относительно внедрения системы поощрения педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений, в которых учебно-воспитательный процесс ведется на языках национальных меньшинств, к изучению детьми украинского языка.

Указ, который вступает в силу со дня его опубликования, принят с целью обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни, поощрения молодежи к изучению и обучению на государственном языке.