100 человек не дают увезти водителя, протаранившего остановку

В Сумах сегодня, 21 июня, около 20.00 в центре города иномарка снесла остановку общественного транспорта вместе с магазином, в результате чего двое человек погибли и трое получили ранения.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник пресс-службы управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Сумской области Виктория Писаренко, водитель автомобиля «Audi A6» направлялся из центра в сторону Химгородка и на ул. Харьковской на высокой скорости выехал на встречную полосу, пересек три полосы движения и протаранил остановку «Сумсельмаш» вместе с находившимся на ней магазином.

В это время на остановке не менее семи человек ожидали общественный транспорт. В результате столкновения иномарка сбила не менее пяти человек. Мужчина и женщина, тела которых отлетели на 10-15 метров, погибли на месте ДТП, а троих человек увезли кареты «скорой помощи». Магазин и остановка после удара оказались разгромленными.

Водитель автомобиля остался жив. На месте аварии моментально собралось несколько сотен человек, среди которых раздавались призывы к самосуду. В это же время водителя иномарки спрятали в патрульной машине, которую окружили несколько десятков работников милиции.

В комментариях собравшимся журналистам первый заместитель начальника УМВД Украины в Сумской области Руслан Скрипник, прибывший на место аварии, сообщил, что находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения установит экспертиза.

Как сообщал УНИАН, 4 июня этого года в эту же остановку въехал пассажирский автобус, который ударила сзади грузовая «Газель», а два человека на остановке были травмированы.