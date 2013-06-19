Украинских детей, получивших ожоги в Болгарии, выписали из больницы

В Болгарии из больницы выписали 7 девочек из Украины, которые получили ожоги во время выступления на сцене Международного фестиваля юных талантов в болгарском городе Несебр, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Консульства Украины в Варне, 7 детей – участниц танцевального коллектива «Ювента» (г. Кривой Рог), которые находились на лечении в областной больнице г. Бургас, сегодня около 14 часов были выписаны в хорошем состоянии.

По теме: 22 детей из Украины с ожогами попали в больницу в Болгарии

После очередного медицинского осмотра остальных 15 детей с легкой степенью ожогов врачами было констатировано их выздоровление.

Как сообщила Консульству руководитель танцевальной группы «Ювента», их отъезд на Родину планируется автобусом 22 июня с.г.

Во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая Азарова дело находится на особом контроле МИД и Консульства Украины в Варне.

Как сообщал УНИАН, 22 девочки из Украины, которые принимали участие в фестивале "Солнце, радость и красота" в Несебре, 17 июня попали в больницу Бургаса с ожогами ступней.

По данным болгарских СМИ, украинские танцоры вышли на сцену босиком. Температура воздуха была около 35 градусов. Резиновое покрытие сцены разогрелось, как выяснилось, до температуры 50-56 градусов, однако организаторы этого не заметили. После выступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу.

18 июня в МИД Украины подтвердили, что 22 ребенка из Украины (в возрасте от 13 до 15 лет) были доставлены в больницу в Бургасе с ожогами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, 15 детей получили легкие частичные ожоги и не нуждались в госпитализации. Им была оказана необходимая в таких случаях медицинская помощь. Остальные 7 детей получили ожоги от 1-й до 2-й степени всей поверхности ступни, и они на 2-3 дня, по информации врача, были оставлены в больнице для продолжения лечения.