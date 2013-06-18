22 детей из Украины с ожогами попали в больницу в Болгарии

22 девочки из Украины в возрасте с 11 до 13 лет, принимающие участие в Международном фольклорном фестивале "Солнце, радость и красота", который сейчас проходит в Несебре, попали в больницу болгарского города Бургас с ожогами второй степени, сообщает болгарский ресурс Flagman.

По данным издания, трагедия произошла в понедельник, 17 июня, около 17 часов в самом центре города. Украинские участницы для показа своего танца вышли на сцену босиком. Температура воздуха была около 35 градусов. Резиновое покрытие сцены разогрелось, как выяснилось, до температуре 50-56 градусов, однако никто из организаторов этого не заметил.

После вступления дети пожаловались на ожоги и были отправлены в больницу областного центра Бургас. Врачи обработали ожоги.

"Мы не могли знать, что температура сцены будет выше горящей резины", - сказала руководитель украинского танцевального ансамбля Ирина Шепеленко, которая несколько раз теряла сознание, когда увидела состояние девочек.

Дети из украинского танцевального коллектива живут в гостинице "Гренада" на курорте Солнечный берег. Здесь же размещены и другие 300 участников международного фестиваля из России и Беларуси.