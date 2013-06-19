В Крыму закрыли несколько санаториев после гибели школьницы (видео)

С десяток детских здравниц в Крыму от сегодня не работают.

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Их закрыли в результате тотальной проверки всех крымских лагерей - после того, как в санатории Симеиза из-за падения балкона погибла школьница из Львова, сообщает ТСН.

Как выяснилось, детям угрожают не только старые балконы, но и пожары. Во многих здравницах запасные выходы на случай возгорания заставлены старой мебелью и всяким хламом. Также заведения не имеют огнетушителей и запасов воды на случай пожара.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в санатории "Юность" в Симеизе обвалился балкон с детьми. В результате погибла 10-летняя львовянка Диана Сидельник, еще одна девочка получила травмы. Диану Сидельник похоронили в четверг, 6 июня, во Львове. Проститься с девочкой пришли около 200 человек.