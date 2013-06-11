СМИ: Детей оздоравливают в руинах, а в Минздраве сделали 5-звездочный ремонт (видео)

Как выяснили журналисты, за годы независимости 100-летнее здание санатория "Юность", где в конце мая погибла 10-летняя Диана Сидельник, не ремонтировалась ни разу.

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Подобная ситуация и во многих других санаториях страны, сообщает ТСН.

Так, детский санаторий "Барвинок" под Киевом, также специализирующийся на туберкулезных больных, не получал средств на ремонт с 2008 года. А вот здание Министерства здравоохранения - по возрасту такое же, как санаторий "Юность" - в идеальном состоянии. В декабре здесь сделали капитальный ремонт.

С приходом Раисы Богатыревой в кресло министра средства из бюджета на ремонт административного здания Минздрава выделяются ежегодно. В 2011 году чиновники на реконструкцию собственных кабинетов потратили почти 2 млн грн. Однако этих средств оказалось мало - и в 2012 на министерские фасады ушло еще 400 тыс. бюджетных средств.

Этих денег с головой бы хватило чтобы отремонтировать исторический корпус санатория Юность.

С приходом в кресло министра Раиса Богатырева пообещала крупную реформу медицины. Между тем перенесла свою приемную в более просторное помещение и заняла почти целое крыло министерского здания.

Дубовые двери, дорогой кафель, ковровые дорожки - это и есть новая приемная Раисы Богатыревой.

Появились в министерской приемной и новые туалеты: кафель итальянский, сантехника шведская. Унитаз министра стоит около 4 тыс. грн, умывальник - 2 тыс. грн.

Кроме нового кабинета министр Богатырева получила и новую государственную дачу. Точнее старую государственную виллу снесла, чтобы поставить новую.