Тренера сборной Украины по легкой атлетике будут судить за хищение 1 млн

Главное следственное управление СБУ завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению старшего тренера сборной команды Украины по легкой атлетике в присвоении 1 млн грн.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, тренеру инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования было установлено, что с февраля 2011 года по июль 2012 года старший тренер, злоупотребляя служебным положением, присвоил более 1 млн грн государственных средств. Эти средства были выделены Государственной службой молодежи и спорта Украины на организацию подготовки спортсменов сборной Украины по легкой атлетике к участию в международных соревнованиях, в том числе 35-х Олимпийских играх в Лондоне.

В мае этого года указанное уголовное производство с утвержденным Генеральной прокуратурой Украины обвинительным актом направлено в суд.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Отдел связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры со ссылкой на начальника управления надзора за соблюдением законов органами СБУ Вадима Иванина проинформировал, что ГПУ утвердила обвинительный акт по уголовному производству в отношении старшего тренера штатной сборной команды Украины по легкой атлетике Госмолодежьспорта.

По словам Иванина, на протяжении 2011-2012 годов тренер получал средства на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов. «Однако, достоверно зная, что полученные им лично средства выделены исключительно на выплату суточных участникам сборов, оплату их проживания и аренду спортивных сооружений, он, злоупотребляя служебным положением, умышленно держал у себя часть средств с целью их присвоения», - добавил Иванин. Кроме того, скрывая указанные преступления, он предоставлял руководству и бухгалтерии заведомо ложные официальные документы, авансовые отчеты, квитанции.

«В результате тренер завладел средствами в сумме более 1 млн грн, которые выделялись на потребности спортсменов», - сказал Иванин.

Он сообщил, что уголовное производство по этим фактам расследовалось Главным следственным управлениям СБУ по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

«В настоящее время обвинительный акт направлен в суд, где государственное обвинение поддерживает Генеральная прокуратура Украины», - резюмировал Иванин.