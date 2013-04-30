ГПУ: Тренер сборной команды по легкой атлетике присвоил больше миллиона

Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительный акт по уголовному производству в отношении старшего тренера штатной сборной команды Украины по легкой атлетике Госмолодспорта.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника управления надзора за соблюдением законов органами СБУ Вадима Иванина.

Он отметил, что на протяжении 2011-2012 годов тренер, будучи материально-ответственным лицом, получал средства на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов.

«Однако, достоверно зная, что полученные им лично средства выделены исключительно на выплату суточных участникам сборов, оплату их проживания и аренду спортивных сооружений, он, злоупотребляя служебным положением, умышленно удерживал у себя часть средств с целью их присвоения», - добавил В.Иванин.

Кроме того, скрывая эти преступления, он предоставлял руководству и бухгалтерии заведомо ложные официальные документы, авансовые отчеты, квитанции.

«В результате, тренер завладел средствами в сумме свыше 1 млн грн, которые выделялись на потребности спортсменов», - сказал начальник управления и добавил, что с целью возмещения этого ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

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Также он сообщил, что уголовное производство по этим фактам расследовалось Главным следственным управлениям СБУ по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины.

«Теперь обвинительный акт направлен в суд, где государственное обвинение поддерживает Генеральная прокуратура Украины», - резюмировал В.Иванин.