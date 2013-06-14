ЕС пока не будет наказывать Украину за спецпошлины на импорт автомобилей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петер Балаш.

«Пока в ЕС не утверждены никакие решения в отношении подобных мер. При этом некоторые страны (вне ЕС) занимают более нетерпеливую позицию. У нас есть определенные вопросы в отношении введения Украиной спецпошлин, но мы предпочитаем решить эту проблему путем переговоров», - сказал Балаш.

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Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Представители ЕС ранее отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные пассажирские автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.