ЗАЗ впервые становится лидером рынка легковых автомобилей в Украине

ЗАЗ продолжает подтверждать свою популярность среди соотечественников. Официальный дистрибьютор автомобилей ЗАЗ в Украине Филия «АвтоЗАЗ-сервис» фиксирует продажи моделей ЗАЗ в мае 2013 года в количестве 1762 проданных авто. С этим показателем ЗАЗ впервые становится лидером рынка легковых автомобилей, заняв его долю в 12%!

«Рассчитывая на потенциал увеличения производства, у нас появилась возможность существенно откорректировать ценовую политику на автомобили отечественного бренда ЗАЗ. Так, в апреле мы начали лояльную к покупательной способности клиента кампанию скидок на наши, без сомнения, самые популярные автомобили ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens. Скидки на эти модели 2012 и 2013 производства достигли 7000 грн. – комментирует результаты продаж Генеральный директор Филии «АвтоЗАЗ-сервис» Андрей Залуцкий. – Мы рады, что эта инициатива нашла отклик у покупателей и с начала акции более двух тысяч из них стали обладателями именно автомобилей ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens».

Абсолютным лидером продаж среди всех легковых автомобилей в мае нынешнего года стал ЗАЗ Sens с результатом 660 реализованных авто. ЗАЗ Sens стабильно удерживает репутацию надежного и неприхотливого в эксплуатации авто по максимально лояльной цене, что безусловно выбирает покупатель. Цены на модель стартуют от 56 900 грн.

Подтвердил свою популярность среди украинцев и наиболее «народный» автомобиль – ЗАЗ Lanos. Авто, что шесть лет подряд удерживало титул «Абсолютного лидера продаж» по результатам ежегодного национального автомобильного рейтинга-акции «Авторейтинг», вошло в 5-ку самых продаваемых легковых авто с результатом 477 реализованных автомобилей. Цены на модель сегодня составляют от 70 000 грн.

Обе модели – и ЗАЗ Lanos и ЗАЗ Sens – в продаже в классическом кузове «седан» и маневренный «хэтчбек», и в трех комплектациях, каждая из которых примечательна своим необходимым набором полезных и комфортных опций. Обе модели могут быть укомплектованы заводским газобаллонным оборудованием итальянского производства Tartarini. ГБО позволяет автовладельцу экономить на топливе до 40% в год.

Стабильно высокие результаты продаж демонстрирует и лучший доступный автомобиль 2013 по версии конкурса «Автомобиль года в Украине 2013» – ЗАЗ VIDA. 463 проданных авто – именно с таким результатом ЗАЗ VIDA замыкает 5-ку лидеров в мае. Высоким результатам продаж, несомненно, способствовала кампания «Полная распродажа», которая продлена до конца июня 2013 года, со скидками на модель до 9060 грн. Цены на ЗАЗ VIDA стартуют от 82 200 грн.

«Наша цель – закрепить лидирующую позицию на рынке легковых автомобилей Украины. – комментирует Андрей Залуцкий. – Убеждены, что реализации этой цели будет способствовать высокое качество автомобилей производства Запорожского автомобилестроительного завода и всегда лояльная ценовая политика, которую мы проводим по отношению к своим клиентам».

Авторитет бренда ЗАЗ – многолетняя традиция производства автомобилей на отечественных промышленных мощностях с учетом лучших мировых практик. Сегодня производитель предлагает на свои автомобили европейскую гарантию в 3 года, или 100 тыс. км пробега. При этом межсервисный интервал увеличен до 15 тыс. км.