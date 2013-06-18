В Донецке санстанция запрещает устанавливать фильтры для воды в детсаду (видео)

В донецком детсаду честно признаются, что никакой системы очистки воды у них нет. Повара говорят, что воду только отстаивают и постоянно чистят посуду от накипи. Руководство детсада установить фильтры для воды не против. Но им это делать запрещает санстанция, сообщает ТСН.

Врачи говорят, что слишком очищенная вода приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. А здешняя водопроводная вода соответствует всем требованиям. Медики позволят устанавливать фильтры в детских садах только тогда, когда найдут опасность в водопроводе. Или если компания, которая заменяет картриджи в фильтрах, возьмет на себя ответственность за здоровье детей.

Заметим, что по всей Украине в детских садах есть определенные проблемы. Например, в саду на Прикарпатье кормили малышей запрещенной для употребления курятиной. Ранее сообщалось о том, что в Севастополе женщина с туберкулезом несколько месяцев работала в детском саду.