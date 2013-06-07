Эпидемия в ростовском детсаду: один ребенок умер, 88 под наблюдением
Уже 88 детей из детского садика "Теремок", где несколько дней назад вспыхнула инфекция, находятся под наблюдением врачей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую, 32 ребенка были госпитализированы, 56 проходят лечение амбулаторно.
Ребенок, посещавший детский сад "Теремок", был госпитализирован с диагнозом "острый гнойный менингоэнцефалит" 2 июня, 4 июня он умер. Позже в больницу стали поступать другие дети из этого же садика с диагнозами "ОРВИ"и "острый гнойный менингит".
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СК возбудил два уголовных дела о халатности и причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как сообщил накануне детский омбудсмен РФ Павел Астахов, шестеро из госпитализированных малышей находятся в реанимации.
"Вчера продолжались поквартирные обходы, и было выявлено еще 10 детей с катаральными проявлениями, таким образом, 88 детей у нас под наблюдением, из них 32 в больнице", - сказала министр.
Она добавила, что все воспитанники детского сада (286 человек) обеспечены противовирусными препаратами и витаминами.