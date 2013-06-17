В США возбудили дело против экономиста из Киева и 7 его сообщников

В федеральном суде штата Нью-Джерси в городе Ньюарке возбуждено дело о преступном сговоре с целью мошенничества, отмывания денег и похищения личных данных, по которому проходят 8 человек во главе с 33-летним киевским экономистом Алексеем Шарапкой, хорошо знакомым американскому правосудию.

Среди обвиняемых – 38-летний киевлянин Леонид Яновицкий, которого прокуратура называет правой рукой Шарапки, бруклинцы 49-летний бруклинец Олег Пидтергеря, 46-летний Ричард Гандерсен и 31-летний Илья Остапюк, 40-летний Роберт Дубак и 37-летний Ламар Тейлор из Массачусетса и 41-летний Андрей Ярмолицкий из Атланты.

Пидтергеря, Остапюк и Дубак были арестованы в среду утром по месту жительства, а Ярмолицкий во вторник, когда он прилетел из-за границы в Нью-Йорк. Тейлор и Гандерсен объявлены в розыск.

Как заявил суду сотрудник Секретной службы США Джеремайя Репперт, возглавляющий следственную бригаду, речь идет о преступной схеме, в рамках которой международная преступная группа незаконно вторгалась в компьютеры ряда американских правительственных ведомств, в том числе Пентагона, финансовых учреждений, включая банки и брокерские конторы, и компаний, оформляющих зарплатные ведомости.

Получив доступ к банковским счетам клиентов этих учреждений и компаний, обвиняемые якобы переводили с них деньги на счета и дебитовые карты.

По словам Репперта, затем сообщники Шарапки в США снимали похищенные деньги через банкоматы или расплачивались этими картами за покупки.

Насколько можно понять из судебных документов, в данный момент еще несколько путаных, обвиняемые похищали деньги лишь у частных компаний и их клиентов, но не у правительственных ведомств США. Исключение, если верить властям, составляло федеральное налоговое ведомство.

Шарапка и его сообщники в США якобы подавали в него фальшивые налоговые декларации от имени потерпевших и просили, чтобы им вернули переплаченные налоги. Просьба часто удовлетворялась.

Полученные от налоговиков деньги поступали на подконтрольные заговорщикам банковские счета и снимались через те же банкоматы. Большая часть средств переводилась рядовыми участниками сговора его руководителям на Украину через такие компании, как Western Union и MoneyGram.

Например, в судебных документах говорится, что 5 мая 2012 года Пидтергеря якобы перевел Шарапке через MoneyGram в Киев 740 долларов из магазина Duane Reade в Бруклине.

26 июня 2012 года Дубак якобы перевел Шарапке в Киев через MoneyGram 2 тысячи долларов из круглосуточного магазина в Массачусетсе.

Через день после обнародования этого уголовного дела прокуратура выпустила расширенный вариант обвинительного заключения, в котором уточняется, что обвиняемые каким-то образом узнавали имена пользователей и их пароли и так получали доступ к их счетам.

Платежная компания Automatic Data Processing (ADP), более 130 клиентов которой пострадали от мошенников, с облегчением похвалила прокуратуру за это уточнение.

"Компьютерные сети ADP ни разу не были взломаны этими киберпреступниками, - говорится в заявлении компании. - К несчастью, преступники сумели использовать вместо этого хитроумные уловки, чтобы обманом выведать у нескольких клиентов ADP информацию об их счетах".

С другой стороны, из судебных документов напрашивается вывод, что обвиняемые все-таки получили по крайней мере часть личных данных от неких хакеров. Прокуратура многозначительно замечает, что расследование далеко не закончено.

По выкладкам следствия, Шарапка и его сообщники якобы пытались похитить у потерпевших компаний и их клиентов более 15 млн долларов. Обвинительные документы пестрят многочисленными примерами неудачных попыток фигурантов поживиться чужими деньгами, поэтому фактически они, скорее всего, получили гораздо меньше.

Но в любом случае речь, видимо, идет о немалых деньгах. По словам прокуроров, в числе прочего заговорщики переводили свои барыши через два специально открытых для этой цели банковских счета. Остапюк и другой заговорщик, который к суду не привлечен и зашифрован в документах как "В.К.", якобы открыли их на имя компаний "Мирку" и "Кумир" и для маскировки перечисляли на них деньги суммами меньше 10 тысяч долларов (банки должны сообщать властям обо всех транзакциях, начиная с этой суммы).

С июня 2012 по март 2013 года заговорщики якобы перевели на счет "Мирку" в общей сложности 450 тысяч долларов. Оттуда барыши перечислялись в другие места, прежде всего Шарапке в Киев, пишет прокуратура.

В первый раз Шарапка был арестован 17 мая 2004 года в Атланте, где он учился в аспирантуре университета штата Джорджия и работал над докторской диссертацией по экономике. Его задержали после того, как власти арестовали человека, который за деньги забирал для него из почтового ящика посылки.

Шарапку обвинили в получении по почте товаров, приобретенных на ворованные или поддельные кредитные карты, и пересылке их за границу, в частности, в Россию. По его собственному признанию, он получал в награду 20% от стоимости товара.

После того, как Шарапка обещал сотрудничать со следствием, его выпустили до суда под залог и повесили ему на лодыжку датчик, сигнализирующий властям о его местонахождении. Недолго думая, он перерезал ремешок датчика и ушел в бега. Шарапка перебрался в Бостон, где снова занялся тем же промыслом.

Как и в Атланте, Шарапка быстро изъявил готовность сотрудничать со следствием и был несколько раз допрошен, но не произвел на прокуратуру впечатления, и она отказалась ходатайствовать перед судом о снисхождении к нему.

Более того, когда Шарапка признал себя виновным и попросил суд приговорить его к 28 месяцам тюрьмы и не взыскивать с него никакого штрафа, прокуратура потребовала, чтобы ему дали 234 месяца, то есть почти 20 лет, и приказали выплатить компенсацию в сумме 446 865 долларов.

Приговору предшествовали специальные трехдневные слушания, после которых бостонская судья Пэтти Сарис приговорила Шарапку к 121 месяцу лишения свободы. Он освободился в феврале прошлого года и в марте был депортирован на Украину, где проживают его родители и сестра Катерина.

"Я надеюсь, что это страшный сон скоро кончится, и Алексей вернется к людям, которые действительно его любят и которые никогда не будут думать о нем как о преступнике, - писала Катерина судье накануне приговора. – Поверьте мне, он не преступник и никогда им не будет!"

Если верить прокуратуре, схема, в которой обвиняются Шарапка и его подельники и за которую им теоретически грозит 20 лет тюрьмы, действовала уже в марте прошлого года.

BBC Украина