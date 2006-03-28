Газ для Украины пока остается в Туркмении

Министр топлива и энергетики Украины Иван ПЛАЧКОВ отрицает отсутствие у Украины контракта с Россией на транспортировку туркменского газа. Об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя заявление министра нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана Гурбанмурада АТАЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, министр отметил: «Это не соответствует действительности. Украина имеет контракт по транспортировке туркменского газа к границе Россия-Украина, Эти контракты не менялись, они работали в 2004, 2005 гг., поэтому схема транспортировки туркменского газа по территории Узбекистана, Казахстана и России не изменилась. И те контракты, которые работали, они на сегодня действительны, и поэтому господин Г.АТАЕВ в данном случае не прав».

В то же время, И.ПЛАЧКОВ подтвердил, что в первом квартале 2006 года Украина не получала туркменский газ. Министр отметил, что туркменская сторона в первом полугодии не выполняет тот контракт, который подписан. Он также сообщил, что сейчас «мы проводим переговоры, чтобы решить вопрос по поставкам газа со второго полугодия».

Как сообщал УНИАН, 20 марта т.г. министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана Гурбанмурад АТАЕВ заявил, что туркменская сторона не несет ответственности за поставки своего природного газа в Украину, так как Киев не достиг договоренностей с Россией о транзите туркменского природного газа. Стороны до сих пор так и не приступили к реализации заключенного в декабре прошлого года контракта на поставку в 2006 году 40 миллиардов кубометров газа в Украину. «Туркменская сторона неоднократно в официальном порядке предлагала украинской стороне договориться с российским акционерным обществом «Газпром» о транзите туркменского природного газа через территорию России», - заявил туркменский министр.

Справка УНИАН. Соглашение о поставках туркменского газа в 2006 году Россия и Украина оформили в конце декабря 2005 года - после заявления Ашхабада о поднятии цены с 44 до 60 долл. за 1 тыс. куб. м. Украина договорилась с Туркменистаном о поставке в 2006 году 40 млрд. куб. м по цене 50 долл. за 1 тыс. куб. м в первом полугодии, и по 60 долларов - во втором.

10 февраля Президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ заявил об очередном повышении цены на газ - до 100 дол. за 1 тыс. куб. м.

Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Украину. В 2004 году объем поставок составлял 36 млрд. кубометров, что отвечает 45% потребности Украины в этом виде энергоносителей. Украина - крупнейший покупатель туркменского газа.