Вспышка менингита в Ростове: Диагноз подтвержден уже у 45 детей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Воспитанник детского сада "Теремок" в Ростове-на-Дону 2 июня был госпитализирован с диагнозом "острый гнойный менингоэнцефалит", через два дня он умер. Позже в больницу стали поступать другие дети из этого учреждения, а также дети из очага заболевания. Медики сообщали, что менингит подтвержден у 38 детей, однако еще устанавливается, у всех ли он вызван энтеровирусом из очага заболевания.

"Всего на стационарном лечении находятся 75 детей. Состояние всех стабильное. У 45 заболевших подтвержден диагноз энтеровирусного менингита. За сутки выписано восемь детей, с момента начала вспышки - 39. Всего во вспышку с момента ее начала вовлечены 159 человек", - сказал он.

По словам представителя Минздрава, для предотвращения возникновения новых случаев, а также выявления заболевших проводятся все необходимые мероприятия, включая поквартирные обходы. К настоящему времени в ходе подворовых обходов осмотрено 4,249 тысячи детей.

"Для полного устранения возникшей вспышки Минздрав России ожидает в ближайшее время результатов санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзора относительно источника инфекции, причин и механизмов заражения детей", - добавил Салагай.