Украина и Литва договорились больше грузить на ”Викинг”

Украина и Литва договорились об увеличении объемов перевозок грузов поездом «Викинг».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания межправительственной украинско-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества сообщил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

«Обе стороны приложат все усилия, чтобы увеличить потоки по этому коридору», - отметил он.

В частности, по его словам, увеличению грузопотоков по маршруту поезда между портом «Ильичевск» и портом «Клайпеда» будет способствовать то, что железные дороги обеих стран достигли компромисса по льготным тарифам для перевозчиков, кроме того, будет упрощена процедура прохождения поезда в пунктах пропуска.

Как отметил министр, литовские таможенники могут за 30 минут пропустить поезд при всем необходимом оформлении через таможню и проведут соответствующий тренинг для украинских таможенников.

В свою очередь, министр хозяйства Литовской Республики Витас НАВИЦКАС отметил, что обе стороны будут работать над тем, чтобы подсоединить к данному маршруту транспортный коридор TRACEKA и принимать грузы из Азии.

Кроме того, заместитель министра транспорта и связи Украины Валентин КАСАПЧУК отметил, что стороны договорились о дополнительных мерах для рекламирования этого поезда, в частности данным проектом заинтересовалась Турция. При этом он подчеркнул, что речь идет об увеличении объемов перевозки грузов с учетом других стран, в частности, Латвии, Эстонии, стран Скандинавии. По его словам, портовые мощности как Ильичевска, так и Клайпеды более чем в два раза выше у данного поезда. «Таким образом, возможности для развития есть», - отметил он.

Напомним, в июле министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Литовской Республики в Украине Альгирдасом КУМЖОЙ обсудили возможность присоединения Турции к проекту контрейлерных перевозок поездом «Викинг».

В ходе встречи рассматривался вопрос расширения географии перевозок с использованием возможностей поезда комбинированного транспорта «Викинг» и присоединения Турции к этому проекту после подписания соглашения «О международном транспортном коридоре Балтийское море – Черное море» между Украиной, Литвой и Беларусью.

Как сообщал УНИАН, еще в декабре 2005 г. Литва и Украина подписали двусторонний Протокол межправительственной литовско-украинской комиссии, в котором, в частности, речь идет о договоренностях об оптимизации курсирования поезда комбинированного транспорта „Викинг” и о привлечении дополнительных грузовых потоков.

С целью удлинения маршрута поезда «Викинг» Украина тогда обратилась к администрациям Грузинской, Азербайджанской, Туркменской, Узбекской и Турецкой железных дорог с предложением продлить маршрут в эти страны с использованием паромной переправы Ильичевск – Поти/Батуми. Литовская сторона, в свою очередь, согласилась начать рекламную кампанию „Викинга” в странах Скандинавии и Балтии.

Справка УНИАН. Контрейлерные перевозки - это транспортировка на железнодорожных платформах маршрутными поездами крупнотоннажных автопоездов (тягачей с полуприцепами, автомобилей с прицепами). В 1996-1998 годах впервые в Украине были проведены опытные рейсы контрейлерных поездов по маршрутам Днепропетровск - Захонь (Венгрия) - Киев, Луганск - Катовице (Польша) - Киев. В феврале 2003 года "Укрзализныця" открыла первый регулярный маршрут Ильичевск - Киев - Клайпеда (Литва) для контрейлерного поезда "Викинг" (протяженность маршрута 1883 км).