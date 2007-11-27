Прокуратура обнаружила незаконную передачу 17 га земли батальону милиции

В Житомирской области незаконно передали в аренду батальону милиции 17 га земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на расширенном заседании коллегии прокуратуры области сообщил заместитель прокурора области Анатолий ЧУМАЧЕНКО.

"Прокуратура обнаружила факты подделки решений о выделении земельных участков отдельным субъектам", - сказал А.ЧУМАЧЕНКО.

По его словам, Житомирский межрайонный природоохранный прокурор 26 октября этого года возбудил уголовное дело по факту подделки решения Тетеревского сельсовета Житомирского района о передаче в аренду отдельному батальону патрульно-постовой службы милиции УМВД Украины в Житомирской области 17,1 га земли.

А.ЧУМАЧЕНКО также отметил, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 366 (должностная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, А.ЧУМАЧЕНКО отметил, что за аналогичные преступления прокурорами Брусиловского и Черняховского районов также возбуждены уголовные дела в отношении служащих сельсоветов этих районов, которые подделали решение о предоставлении земельных участков.