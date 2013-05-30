Из-за спецпошлин в украинских автосалонах заканчиваются иномарки (видео)

Со времени введения пошлины в Украину не завезли ни одного автомобиля, пишет ТСН. Автоимпортеры говорят, что пока пошлины не отменят, машины завозить не будут.

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А вот в автосалонах уверяют, что японские и французские авто уже почти закончились. Сегодня в столице открылась главная автомобильная выставка страны - "СИА - 2013". На ней, видимо из-за спецпошлины, не было представлено, ни французских, ни японских авто. А среди немецких только "Мерседес" и "Опель".

Как известно, 13 апреля начали действовать спецпошлины на импорт легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя 1-1,5 л и 1,5-2,2 л в размере 6,46-12,95%.