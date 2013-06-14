В Укрреестре Киевской области обещают ускорить регистрацию фирм до 2-3 дней

Об этом в интервью ForUm сообщил начальник регистрационной службы Киевской области Игорь Долинский.

По его словам, все офисы в Киевской области будут оснащены полноценными рабочими местами, и уже прошел конкурсный отбор персонала. Он также отметил, что, несмотря на увеличение нагрузки на регистраторов, предприниматели от этих изменений никак не пострадают. «Принцип непрерывности предоставления услуг порегистрации предпринимательской деятельности не будет нарушен», - подчеркнул глава регистрационной службы Киевской области. Кроме того, он отметил, что упростится порядок привлечения регистраторов к ответственности в случае нарушения прав предпринимателя.

Оценивая преимущества новой системы, Долинский отметил, что вся информация в реестре защищена от несанкционированного доступа и копирования. В тоже время, на сайте Информационно-ресурсного центра (администратор данной системы – Ред.) есть сервисы, позволяющие любому желающему осуществить поиск по определенным реквизитам и найти информациюо зарегистрированной организации.

Долинский не исключил, что в будущем регистрация фирм будет осуществляться удаленно, без обращения в регистрационную службу. «Мы уже вплотную подошли к этому. На данный момент Информационно-ресурсным центром проводится пилотная эксплуатация компьютерной программы «Регистрационный портал». Разработаны ивыложены на сайте соответствующие рекомендации. В ближайшее время будет как заграницей, когда человек, сидя дома, регистрирует фирму. А пока те 2-3 дня,которые с 1 июля будет занимать процесс регистрации, это вполне приемлемый срок»,- резюмировал он.

Напомним, что согласно изменениям в Закон «О государственной регистрации юрлиц и физлиц -предпринимателей» с 1 июля 2013 года все государственные регистраторы, которые вели учет юридических лиц ифизлиц-предпринимателей, перейдут в подчинение Государственной регистрационнойслужбы Украины (Укргосреестр), которая входит в структуру Министерства юстиции.