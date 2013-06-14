Врачи советуют, как уберечься от летних недугов (видео)

Украинские врачи рассказали, что ангины, отиты и кишечные расстройства - самые распространенные болезни, которые люди могут подхватить летом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под кабинетами терапевтов и лоров простуженных не меньше, чем зимой. Приходят с отитами и ангинами. Это, главным образом, от переохлаждения - чрезмерного купания в реке, или сидения под кондиционером, включенным на большой холод.

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Чтобы и не заболеть, и чувствовать себя комфортно, врачи предлагают потоки холодного воздуха направлять вверх, а не на себя, а температура должна отличаться не более чем на 3-4 градуса от той, что на улице. Обращаться в травмпункт советуют и людям, которых укусило любое животное. Через рану в организм может попасть столбняк - смертельно опасная болезнь.

Собираясь в отпуск за границу, советуют поинтересоваться, какие болезни распространены там и, при необходимости, сделать прививку. Кроме жаропонижающих таблеток, в аптечке отдыхающего должны быть тест-полоски для измерения ацетона, лекарства против аллергии, дезинфицирующие и специальные соляные растворы, которые помогут при отравлениях.