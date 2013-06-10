Заграничный отдых могут себе позволить всего 2% украинцев (опрос)

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, исследование показало, что 68% украинцев не планируют отдыхать - это количество несколько увеличилось по сравнению с 2011 годом (66%); количество тех, кто не имеет возможности куда-то поехать, составляет 21% (в 2011 таких было 23%, разница является статистически несущественной).

13% опрошенных планируют провести отдых в Крыму, Карпатах и других местах Украины (в 2011 – 16%).

На дачах и в загородных домах планируют провести отдых 6% опрошенных, в селе у родственников – 4%.

Как и в предыдущие годы, количество тех, кто планирует поездки за границу, составляет всего 2% населения Украины.

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Ситуация остается практически неизменной, по сравнению с летом 2011 года, отмечают социологи.

Как показало исследование, жители Восточного региона больше ориентированы на отдых в пределах Украины (16%), чем представители других регионов – в Центральном таких 13%, Южном – 11%, в Западном – 10%.

Почти одинаковое количество ориентированных на отдых на дачах и в загородных домах во всех регионах Украины: в Центральном - 7%, Восточном и Западном – 6%, Южном – 5%.

Не наблюдается разницы между регионами в количестве тех, кто планирует выезд в село, – в Центральном, Южном, Восточном регионах – 4%, в Западном – 5%.

Отдых за рубежом планируют 4% жителей Западного региона, 3% - Восточного, 2% - Центрального и 1% - Южного региона.

Наибольшее количество тех, кто не имеет возможности куда-то поехать, в Западном (25%) и Южном (24%) регионах, наименьшее – в Центральном регионе (14%). В Восточном регионе так ответили 23% опрошенных.

*** Всеукраинский опрос общественного мнения проводился 21-30 мая 2013 года. Методом интервью опрошено 2030 респондентов, проживающих во всех областях Украины (включая город Киев) и в Крыму, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.