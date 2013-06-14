Черкасские предприниматели встали на защиту своего рынка

Как передает корреспондент УНИАН, люди скандировали: “Мы не просим зарплаты, дайте людям работать!”.

По словам предпринимателей, этот рынок существует около 10 лет и власти уже почти год пытаются закрыть, якобы из-за нарушения на рынке экологических, санитарных требований и правил дорожного движения. В то же время, торговцы убеждены, что сейчас рынок достаточно обустроен, чтобы и в дальнейшем работать.

И.о. городского головы Виктор Билоусов пригласил представителей от участников акции протеста выступить на сессии. Предприниматели с рынка «Оптовичок» зачитали депутатам свое заявление, в котором указывается, что «...за последний год рынок пережил больше 100 проверок разных контролирующих органов как регионального уровня, так и городского. Последние 7 лет мы никому не мешали. Но с открытием в Черкассах “Фермерского рынка” начался безумный прессинг на нас и наши семьи. Нам угрожают лично, присылают смс-сообщение с просьбами покинуть этот рынок".

Работники рынка отмечают, что они "на рынке собственными усилиями навели порядок - провели водоснабжение и водоотвод, электричество, построили туалеты, заасфальтировали территорию. Рынок ежедневно убирают, своевременно вывозят мусор."

Также в документе отмечается, что "начиная с 6 июня работниками Сосновского РО УМВД в Черкасской области, в количестве 50-60 лиц, осуществляется разработка нашего рынка».

Предприниматели призвали депутатов вмешаться в ситуацию и защитить их.

После выступления представителей рынка депутаты направили депутатский запрос к областному прокурору и начальникам УМВД и СБУ в Черкасской области с просьбой разобраться, почему на рынке проводятся ежедневные проверки.

Билоусов выразил убеждение, что владельцы рынка на улице Пастеровской в Черкассах должны выполнить все требования действующего законодательства и выполнить все предписания контролирующих служб. По его мнению, другие рынки города имеют более современный, удобный и привлекательный вид.

По словам Билоусова, "этот спорный вопрос должен быть решен прозрачно, с пользой как для предпринимателей, так и для потребителей Черкасс. С другой стороны, мы должны позаботиться о том, чтобы люди, которые работают на рынке Пастеровский, не потеряли роботу".

И.о. городского головы также пообещал, что мэрия вместе с областной властью будут разрешать эту непростую ситуацию.