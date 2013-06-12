В Одесской области судья за «правильное» решение хотел $4000

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачила противоправную деятельность судьи и секретаря судебных заседаний одного из районных судов Одесской области, которые требовали и получили взятку от местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, судья требовала 4 тыс. долларов от подсудимого за замену реального срока заключения на условный. Деньги необходимо было передать через посредника, в роли которого выступала секретарь того же суда.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали факт получения денег посредником.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства судьи правоохранители обнаружили и изъяли эти деньги.

Обе работницы судебного учреждения уведомлены о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом) Уголовного кодекса Украины. Судья отстранена от занимаемой должности.