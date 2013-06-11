Украина и Беларусь увеличат производство сельхозтехники

Об этом во время XXIII Международной выставки «Белагро-2013», которая проходила в Беларуси с 4 по 9 июня, заявил глава делегации МинАП Украины, директор департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения министерства Александр Григорович.

«Примером этого является совместное производство и реализация на рынке Украины тракторов МТЗ, зерноуборочных комбайнов ООО «Гомсельмаш» и другой сельскохозяйственной техники и оборудования», - отметил Григорович.

По его словам, прошедшая выставка ярко продемонстрировала современные достижения всех отраслей сельского хозяйства Белоруссии и подтвердила достигнутые договоренности о дальнейшем сотрудничестве между ней и Украиной.

Напомним, первый вице-премьер Сергей Арбузов встретился с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Владимиром Семашко. В ходе встречи чиновники договорились, что и в дальнейшем будут усиливать торгово-экономические отношения, в том числе и в области машиностроения.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, в свою очередь, отмечал, что сейчас государство реализует программы лизинга и способствует созданию машинно-тракторных станций, которые помогут мелко-и среднетоварным производителям приобрести технику и получать необходимый сервис.