Россия и Украина будут вместе изучать общую историю

Посол Украины в России Олег ДЕМИН обсудил с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием КАРАСИНЫМ наиболее важные вопросы двусторонних российско-украинских отношений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД России, встреча О.ДЕМИНА и Г.КАРАСИНА состоялась 26 ноября в Москве.

По информации Департамента информации и печати, стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, а также налаживание тесного взаимодействия в области изучения общей истории России и Украины. Затрагивалась нынешняя ситуация и перспективы сотрудничества в Керченском проливе.

О.ДЕМИН и Г.КАРАСИН рассмотрели также график предстоящих российско-украинских политических контактов.

Вместе с тем, Департамент МИД РФ не уточнил возможные даты украинско-российских встреч.