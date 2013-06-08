Из-за утечки газа перекрыли трассу Харьков-Симферополь

Из-за утечки газа на автозаправочной станции «Лукойл» в районе пгт Васильевка Васильевского района Запорожской области более двух с половиною часов перекрыто движение по трасе Харьков-Симферополь.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, утечка газа произошла сегодня на АЗС «Лукойл», раположенной между 340-342 км трассы.

«Во время перекачки газа с одной емкости в другую, по предварительным данным, из-за разрыва прокладки, произошла настолько масштабная утечка газа, что он начал стелиться по земле», - пояснили в ГАИ.

В связи с этим было перекрыто движение по трассе Харьков-Симферополь, которое до настоящего времени не восстановлено, несмотря на то что утечка была ликвидирована через 40 мин после поступлення сообщения о происшествии.

«В настоящее время машины продолжают направляться инспекторами ГАИ в объезд», - отметили в милиции.

В самом пгт Васильевка в святи с реальностью угрозы взрыва отключено энергоснабжение и спасателями вместе с правоохранителями осуществлен подомовой обход жителей райцентра. Им передано обращение не расжигать костры и не использовать открытый огонь для бытовых и производственных нужд в связи с реальной угрозой взрыва.