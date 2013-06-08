На помощь милиции отправят внутренние войска

Из числа бойцов внутренних войск МВД Украины будет создано 295 нарядов, из которых 251 – самостоятельный, 31 – общий и 13 автопатрулей, сообщили УНИАН в управлении связей с общественностью МВД Украины.

Военнослужащие внутренних войск привлекаются к выполнение задач по предоставлению органам и подразделениям ОВД помощи в обеспечении надлежащего общественного порядка. Маршруты патрулирования правоохранителей определены на территории заведений отдыха и оздоровления, пляжных зонах, в местах концентрации молодежи и проведения массовых мероприятий. Особое внимание будет сосредоточено на обеспечении общественного порядка и безопасности в местах массового отдыха детей. Такая помощь будет оказываться с 29 июня по 21 августа.

1190 военнослужащих своими силами подкрепят территории населенных пунктов АР Крым, Одесской и Запорожской областей. Задачи службы по охране общественного порядка будут выполняться на территории 29 населенных пунктов. К выполнению задач будут привлечены военные части, которые дислоцируются в данных регионах, а также дополнительные силы из других регионов государства.

В УСО отметили, что бойцов внутренних войск ежегодно привлекают к охране общественного порядка в период летнего отдыха.