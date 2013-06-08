Днепропетровские миллионеры принесли 240 деклараций
02:10, 08 июня 2013Общество
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В Днепропетровской области по результатам декларирования доходов за 2012 год количество официальных миллионеров увеличилось по сравнению с 2011 годом на 27 человек – до 240.
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Министерства доходов и сборов в области.
«Общий доход физических лиц, получивших в прошлом году более 1 млн грн, составлял 1,13 млрд грн, что составляет почти половину от общей суммы задекларированных доходов в Днепропетровской области - 2,5 млрд грн», - отмечается в сообщении главного управления.
В Днепропетровской области в налоговые инспекции подано 43,8 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на более 400 деклараций больше, чем за прошлый год.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области доходы свыше 1 млн грн за 2011 год задекларировали 213 человек в 2010 году - 208.
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