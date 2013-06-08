Днепропетровские миллионеры принесли 240 деклараций

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Министерства доходов и сборов в области.

«Общий доход физических лиц, получивших в прошлом году более 1 млн грн, составлял 1,13 млрд грн, что составляет почти половину от общей суммы задекларированных доходов в Днепропетровской области - 2,5 млрд грн», - отмечается в сообщении главного управления.

В Днепропетровской области в налоговые инспекции подано 43,8 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, что на более 400 деклараций больше, чем за прошлый год.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области доходы свыше 1 млн грн за 2011 год задекларировали 213 человек в 2010 году - 208.