Нотариус оставил сирот без квартиры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, преступление было совершено в отношении 2 детей-сирот – уроженцев с. Гнаровское Вольнянского района Запорожской области.

«Брат и сестра проживали в с. Гнаровское в квартире вместе с матерью, дедом и бабушкой. Зная, что мать детей пьет, бабушка оставила завещание в пользу своих двух внуков, чтобы обеспечить их будущее. После смерти старших родственников, злоупотребляющую спиртным женщину лишили родительских прав, дети оказались в интернате, а их родная тетка обратилась к государственному нотариусу, которая, как установлено проверкой, в 2002 году, несмотря на наличие завещания в пользу несовершеннолетних, выдала свидетельство на наследство их тете и матери. Эта же нотариус в дальнейшем заверила отказ от своей части наследства матерью несовершеннолетних. В результате квартира и 2 земельных пая оказались в собственности тетки детей, которая в дальнейшем квартиру продала», - рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, правоохранительные органы узнали о совершении преступления в мае т. г.: в прокуратуру обратилась девочка, которая после окончания интерната приехала домой и узнала, что в квартире давно живут чужие люди.

По факту обращения была проведена проверка и в конце мая в отношении бывшего госнотариуса, в настоящее время работающего частным нотариусом, открыли криминальное производство по ч.3 ст.365-2 УК Украины (злоупотребление уполномоченным лицом, предоставляющим публичные услуги, совершенное в отношение несовершеннолетнего и повлекшее тяжкие последствия). Предусматривает наказание штрафом от десяти тысяч до двадцати тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать должности или занимать определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества или без.

Ведется следствие.

Прокуратурой Вольнянского района Запорожской области готовится иск в суд об отмене незаконно выданного свидетельства о наследстве и признании прав собственности детей по завещанию.