На шахте в Луганской области спасатели освободили из-под завала горняка и подняли на поверхность тела двух его товарищей, которые погибли.

Как уже сообщал УНИАН, вчера около 12:00 на шахте ЧП “Абрис” в г. Антрацит произошел обвал горных пород, под который попали трое горняков. Сегодня шахтеров освободили из-под завала. Как передает корреспондент УНИАН, двое из них погибли, один остался в живых. В 4:42 утра удалось освободить первого горняка, он госпитализирован. К сожалению, двое других его коллег погибли. Их тела были подняты на поверхность в 5:50 и 6:19 соответственно.