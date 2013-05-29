Табачник оборудует металлоискателями 75% пунктов тестирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Дмитрий Табачник сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

Он напомнил, что основная сессия ВНО начнется 3 июня тестированием по химии и завершится 27 июня тестированием по мировой литературе. Для участия во ВНО зарегистрировалось почти 322,5 тыс. человек, около 25% из них выпускники прошлых лет.

“Абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии, могут в течение 5 рабочих дней, включая день проведения тестирования, подать в соответствующий региональный центр заявление с просьбой предоставить им возможность сдать тест во время дополнительной сессии, которая будет проведена с 4 по 11 июля этого года”, - сказал министр.

Он также сообщил, что до 5 июля 2013 года будут объявлены результаты участников основной сессии внешнего оценивания, до 16 июля - результаты абитуриентов, которые примут участие в дополнительной сессии.

Табачник также отметил, что в целом в этом году ожидается около 360 тыс. поступающих.

Он также выразил надежду, что вступительная кампания пройдет «без неожиданностей».