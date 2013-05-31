Нафтогаз через суд требует от своей дочки 2,2 миллиарда
«Нафтогаз» через суд требует от компании «Газ Украины» 2,2 млрд грн.
Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» продолжает судебные тяжбы со своими дочерними компаниями, требуя в этот раз в судебном порядке от компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата 2,188 млрд грн.
Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином госреестре судебных решений.
Согласно документу, «Нафтогаз» 30 мая подал иск в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение дела назначено на 19 июня 2013 года.
Суд признал поданные материалы достаточными для принятия искового заявления к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Нафтогаз» подал иск в в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 1,6 млрд грн.
В конце марта 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала семь исков в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей дочерней компании «Газ Украины» возврата 7,7 млрд грн.
В марте 2013 года «Нафтогаз» подал иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн.
В начале апреля 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал лично разобраться с судебными исками НАК «Нафтогаз Украины» к своим дочерним компаниям «Укртрансгаз» и «Газ Украины».
Министр создал комиссию по изучению ситуации, сложившейся в результате встречных исков внутри компании, назвав недопустимым, чтобы материнская компания судилась с дочерней компанией.
Справка УНИАН. ДК «Газ Украины» была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.
В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" - компанию "Газ Украины" - в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".
НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.