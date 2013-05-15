Нафтогаз в I квартале увеличил чистый убыток почти в 2 раза

Согласно сообщению, чистый доход компании от реализации продукции за первые три месяца 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 26,688 млрд грн с 38,903 млрд грн.

Валовой убыток компании за первый квартал 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,525 млрд грн с 1,639 млрд грн.

Убытки “Нафтогаза” от операционной деятельности в первом квартале 2013 года увеличились по сравнению с январем-мартом 2012 года до 4,745 млрд грн с 2,313 млрд грн.

Согласно документу, по состоянию на 31 марта 2013 года долгосрочные обязательства “Нафтогаза” составляли 19,99 млрд грн, а краткосрочные кредиты в банках — 20,217 млрд грн.

Текущие обязательства "Нафтогаза Украины" по состоянию на 31 марта 2013 года составляла 3,71 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» получила в 2012 году чистый убыток в размере 10,271 млрд грн, в то время как за 2011 год компания получила чистую прибыль в размере 7,764 млрд грн.

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НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.