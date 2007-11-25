Более 500 тысяч дел о раскулачивании хранятся в МВД

МВД и Генпрокуратура обнародуют архивы уголовных дел о раскулачивании

Киев. 25 ноября. УНИАН. Исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО надеется, что Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел обнародуют архивы, в которых хранятся сотни тысяч дел о так называемом "раскулачивании" и других преступлениях против украинского крестьянства.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал в эфире "5 канала".

"Это архивы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. Уголовные дела о так называемом раскулачивании - их более 500 тыс. Они находятся в МВД. Настало время и эти архивы обнародовать”, - сказал руководитель ведомства. Он считает, что нужно “дать нам возможность, каждому гражданину Украины, видеть, что творилось с нашими родственниками не в таком далеком прошлом. Это 40-50-е годы. Это вторая волна уничтожения крестьянства украинского, которое выселяли в края, в Казахстан и так далее”. В.НАЛИВАЧЕНКО также сообщил, что СБУ уже получила списки, которые сразу обнародовались на веб-сайте в свободном доступе. “Но архивы есть и в Украине - это 500 тыс. дел", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив, что “МВД и ГПУ обнародуют настоящие документы, как это раньше сделала СБУ”. Он также заверил, что “областные управления СБУ готовы способствовать местным властям в получении правдивых документов во время рассмотрения таких вопросов”. Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что в ответ на запрос СБУ к России, Казахстану относительно документов, касающихся Голодомора, Казахстан уже направил первые списки, а руководитель российского ФСБ ответил, что списки готовятся, систематизируются и будут переданы СБУ.