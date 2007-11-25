СБУ обещает обнародовать данные о компрометации бойцов УПА чекистами

Служба безопасности Украины обнародует документ, который свидетельствует о преступлениях агентов МГБ (Министерство государственной безопасности СССР) для компрометации воинов Украинской повстанческой армии.

Как передает "5 канал", об этом сообщил в эфире и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, агенты МГБ создавали боевые группы, переодевались в одежду воинов УПА и пытали и уничтожали людей в Западной Украине.

"Мы имеем сейчас документ, который был известен Хрущеву в 49-м году. Настало время его обнародовать. Это доклад одного из военных прокуроров о так называемых спецбоивках, которые под видом отрядов УПА свирепствовали в Западной Украине. И так оставляли после себя преступное пятно на тех, кто боролся за свободу Украины", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он считает, что обнародование настоящих документов должно объединить Украину, "которая и так живет во лжи независимо от того творилась ли эта ложь в Западной Украине или Восточной".