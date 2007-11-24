В церквях Винничины отслужили поминальные молебны по жертвам Голодомора

Во всех церквях Винницкой области отслужили поминальные молебны по жертвам Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, поминальные службы в церквях начались сегодня в 9 часов утра.

Руководство области и города приняло участие в молебне в Свято-Преображенском соборе в Виннице.

По официальным данным, во время Голодомора в Винницкой области погибло 1,7 млн. человек, такое же количество людей проживает в области в данное время.

Как сообщал УНИАН, сегодня каждая семья Винницкой области зажжет поминальную свечу, которые были переданы им вместе с брошюрами о Голодоморе по распоряжению главы Винницкой облгосадминистрации Александра ДОМБРОВСКОГО.