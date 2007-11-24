Экологи ищут в Черном и Азовском морях новые районы загрязнения

Сотрудники экологической инспекции осуществляют мониторинг окружающей среды береговой полосы и акватории Керченского пролива, Черного и Азовского морей с целью выявления новых районов загрязнения нефтепродуктами, которые вытекли из танкеров во время шторма 11 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 23 ноября сформированным сводным отрядом (304 чел. и 17 ед. техники) из подразделений МЧС Украины, Минобороны и работников предприятия "Консоль" на острове Коса Тузла загружены около 200 тонн нефтепродуктов в смеси с песком и водорослями для дальнейшей транспортировки в Керченский морской торговый порт. Подразделениями МЧС на береговой линии Керченского пролива собраны 30 тонн нефтепродуктов, всего с начала работ собрано и подготовлено к вывозу 200 тонн. Из района с. Глейка вывезены около 8 тонн, из мыса Змеиный - 9 тонн нефтепродуктов в смеси.

Ситуация находится под постоянным контролем Штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в акватории Азово-Черноморского бассейна вследствие шторма силой 5-6 баллов произошли ЧП с 13 морскими судами, из которых 5 - затонули, а 8 судов сели на мель.

В результате проведенных поисково-спасательных работ были спасены 58 членов экипажей и найдены тела 4 погибших матросов из судна "Нахичевань". Судьба 19 моряков остается неизвестной, поиски продолжаются.