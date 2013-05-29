В России за торренты ответственность будут нести пользователи

Первоначальная редакция поправок, резко ужесточающих борьбу с нарушениями авторских и смежных прав в сети, была опубликована в конце января. Тогда одним из основных нововведений стало требование к хостинг-провайдерам и владельцам сайтов под угрозой штрафов удалять противоправный контент по первому требованию правообладателя, пишет газета КоммерсантЪ-Украина.

Минкультуры расширило проект, в частности предлагая ввести в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации" определение "пользователя файлообменной сети". Они должны будут вместе с владельцами сайтов и хостинг-провайдерами нести ответственность за распространение пиратского контента.

Происходить это будет так: правообладатель направляет оператору связи заявление с указанием IP-адреса пользователя файлообменной сети, нарушающего авторские или смежные права. Оператор в свою очередь обязан в течение суток перенаправить его самому пользователю и уведомить того о необходимости удалить информацию либо блокировать доступ к ней (речь идет о контенте, размещенном именно на торренте).

В противном случае ему грозит административная ответственность наравне с владельцами сайтов и провайдерами, проигнорировавшими обращения правообладателей: 5 тыс. руб. ($159,3) — для граждан, 50 тыс. руб. ($1,59 тыс.) — для должностных лиц и предпринимателей и 1 млн руб. ($31,86 тыс.) — для юридических лиц. Если пользователь не принимает мер в течение суток, у оператора связи есть 12 часов, чтобы самостоятельно удалить информацию или блокировать доступ к ней.

Владельцев сайтов в свою очередь предлагается обязать самостоятельно отслеживать легальность размещенного контента. Для этого им придется сверяться с государственной информационной системой в области интеллектуальной собственности, на создание которой минкультуры предлагает уполномочить один из федеральных органов власти.

Ввести ответственность провайдеров за распространение пиратского контента хотят и в Украине. Международные правообладатели за последние годы неоднократно называли нашу страну ключевым поставщиком нелегального контента в Европе, а в 2013 году Украина была названа "пиратом номер один" в отчете торговой палаты США. В законопроекте "Об урегулировании вопросов авторского права и смежных прав", подготовленном Госслужбой интеллектуальной собственности еще три года назад, предлагалось, в частности, обязать хостинг-провайдеров отключать пиратские ресурсы по первому заявлению правообладателей. Инициатива была поддержана в первом чтении в 2010 году, но до сих пор не принята окончательно.