Треть украинцев верит в частные ЖЭКи (соцопрос)

Для многих граждан Украины ЖЭК олицетворяет типичную чиновничью контору, которая предоставляет свой «ненавязчивый сервис». Но сегодня в Украине постепенно внедряется опыт других стран, и некоторые ЖЭКи, которые находятся в коммунальной собственности, передаются в частные руки.

В ходе соцопроса, проведенного консорциумом «Менеджмент Консалтинг Групп», журнал «Профиль»попытался узнать, как оценивают жители разных городов потенциальную эффективность частных ЖЭКов, задав респондентам вопрос: «Как Вы считаете, повысится ли качество коммунальных услуг с появлением частных ЖЭКов?».

Мнения разделились примерно поровну: около 38% украинцев не верят в их эффективность, 38.5%, наоборот, верят. Еще 23.5% затрудняются ответить.

Соцопрос был проведен в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове и Симферополе. Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.

Подробнее читайте в №14 журнала «Профиль»