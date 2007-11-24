ITT-инвест купила 100% акций Северодонецкого НИИхиммаша

Фонд государственного имущества Украины сегодня на конкурсе с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона продал 100% акций ОАО "Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (Луганская обл.)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, победителем конкурса признано ЗАО Инвестиционная компания "ITT-инвест" (г. Киев), которое предложило за пакет акций института 2 млн. 930 тыс. грн.