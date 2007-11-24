ITT-инвест купила 100% акций Северодонецкого НИИхиммаша
04:15, 24 ноября 2007Общество
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Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ
Фонд государственного имущества Украины сегодня на конкурсе с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона продал 100% акций ОАО "Северодонецкий научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения" (Луганская обл.)
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.
Согласно сообщению, победителем конкурса признано ЗАО Инвестиционная компания "ITT-инвест" (г. Киев), которое предложило за пакет акций института 2 млн. 930 тыс. грн.
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