Трое активистов заблокировали кран на реконструкции Гостиного двора (фото)

"Трое активистов сейчас находятся на кране и останавливают работы на незаконной реконструкции Гостиного двора", - сообщил Луценко "Украинской правде".

"Мы требуем реставрации памятника, а не реконструкции его в торговый центр. Мы против теневой приватизации двора, мы выступаем за то, чтобы Гостиный выполнял и дальше функцию общественно-культурного центра", - заявили активисты.

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В то же время, как написала на своей странице в Facebook Лебедева, "Беркут" забрал четвертого активиста, который находился внизу.

На вопрос, как долго продлится акция, Луценко ответил, что цель активистов - заблокировать строительные работы в Гостином дворе на День Киева, поэтому на кране они планируют сидеть до конца рабочего дня.Луценко отметил, что к активистам на кран дважды поднимались работники МЧС, но не настаивали на том, чтобы их снять.