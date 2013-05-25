Стали известны имена лауреатов премии «Украинская книга года»
Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ «О присуждении ежегодной премии Президента Украины «Украинская книга года».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Соответствующий указ № 308/2013 Президент подписал сегодня, 25 мая.
Так, в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы» премия Президента Украины присуждена поэтическому сборнику лауреата Шевченковской премии Леонида Череватенко «Закляте залізо», которая вышла в издательстве «Часопис «Дух і Літера».
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Украинский исследователь Александр Пошивайло и Национальный музей-заповедник украинского гончарства стали лауреатами в номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения» за издание, посвященное самой крупной и самой ценной в мире коллекции глиняных рисованных мисок, изготовленных гончарами городка Опишного.
Президентская премия за наибольшее содействие в воспитании подрастающего поколения присуждена ученым Петру Сасу из Украины и Гене Киркене из Литовской Республики, а также издательству «Балтія-друк» за книгу «Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу».
Глава государства убежден, что эти книжные издания весомо будут содействовать развитию культуры и искусств в Украине, формированию интеллектуальности, нравственности и патриотизму украинского народа, особенно среди детей и молодежи.
«Лауреаты премии - авторы издания и издатель - получают предусмотренное действующим законодательством вознаграждение», - сообщили в пресс-службе.