Стали известны имена лауреатов премии «Украинская книга года»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соответствующий указ № 308/2013 Президент подписал сегодня, 25 мая.

Так, в номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы» премия Президента Украины присуждена поэтическому сборнику лауреата Шевченковской премии Леонида Череватенко «Закляте залізо», которая вышла в издательстве «Часопис «Дух і Літера».

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Украинский исследователь Александр Пошивайло и Национальный музей-заповедник украинского гончарства стали лауреатами в номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения» за издание, посвященное самой крупной и самой ценной в мире коллекции глиняных рисованных мисок, изготовленных гончарами городка Опишного.

Президентская премия за наибольшее содействие в воспитании подрастающего поколения присуждена ученым Петру Сасу из Украины и Гене Киркене из Литовской Республики, а также издательству «Балтія-друк» за книгу «Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу».

Глава государства убежден, что эти книжные издания весомо будут содействовать развитию культуры и искусств в Украине, формированию интеллектуальности, нравственности и патриотизму украинского народа, особенно среди детей и молодежи.

«Лауреаты премии - авторы издания и издатель - получают предусмотренное действующим законодательством вознаграждение», - сообщили в пресс-службе.