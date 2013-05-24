В Украине выросло производство пищевых продуктов на 4,4% - Министерство

В частности, возросло производство мясных и молочных продуктов, консервированных овощей и фруктов и кондитерских изделий. Больше всего пищевых продуктов произведено в Кировоградской, Сумской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«По результатам первых трех месяцев текущего года мы наблюдаем положительную динамику производства мясных и молочных продуктов, консервированных овощей и фруктов и кондитерских изделий. За этот период предприятия отрасли произвели на 4,4% больше продукции, чем за соответствующий период прошлого года. И мы надеемся на сохранение этой тенденции», − отметил Министр.

Николай Присяжнюк также сообщил, что производство сахара в этом году может достичь 1,3-1,5 миллиона тонн, что зависит от уровня урожайности сахарной свеклы. С учетом этого, предложение на рынке может составить 2,2-2,4 миллиона тонн при внутренней потребности потребления в 1,8 миллиона тонн. Поэтому глава ведомства отметил, что необходимо искать рынки сбыта, а также диверсифицировать производство.

«Необходимо, чтобы сахарные и спиртовые предприятия постепенно переходили и на производство биотоплива. Тогда в зависимости от ситуации на рынке они смогут выбирать, что им выгоднее производить в той или иной ситуации. И уже можно наблюдать, что предприятия, например, спиртовой отрасли прислушиваются к этим советам Министерства. Об этом свидетельствует то, что с января по апрель текущего года производство биоэтанола в стране увеличилось почти в 9 раз», − подчеркнул Министр.