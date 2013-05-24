На Кировоградщине для расчистки реки применили уникальную технологию

Работы производятся за счет местного градообразующего предприятия – ГОКа по добыче и переработке ильменита компании «Велта», социальной стратегией которой предусмотрено восстановление привлекательности депрессивной части Кировоградской области. Общий объем инвестиций в проект составляет 11,6 млн. гривен.

В отличие от технологий, где используются крупногабаритные земснаряды, слишком сильно вымывающие дно и засыпающие берега толстым слоем тяжелого ила, после расчистки Большой Выси не будет нарушен баланс окружающей среды. По словам специалистов Украинского НИИ экологических проблем, работы ведут деликатно, с помощью мини-земснарядов, малый вес и габариты которых позволяют проводить точечные работы в необходимых и труднодоступных местах. Метод гидроразмыва поможет избежать излишнего углубления (речка станет глубже на метр). При этом вынутый ил равномерно тонким слоем распределят по заболоченным участкам, которые со временем превратятся в 12-15 га улучшенных луговых земель.

После комплексной очистки река станет пригодной для плавания и рыбной ловли, а воду из ее бассейна снова можно будет употреблять в пищу. Местные власти также ожидают, что приведение реки в привлекательное состояние повлечет за собой открытие локальных зон отдыха, досуга и развлечений. Как сообщили в Новомиргородской РГА, живописные места могут привлечь не только жителей области, но и транзитных туристов, что даст надежду на восстановление жизнедеятельности района, который еще недавно из-за отсутствия работы и финансовых перспектив покидала молодежь

«Расчистка рек – не наша профильная деятельность. Но создав два года назад полтысячи рабочих мест на ГОКе, мы увидели, что для стратегии предприятия важно иметь благополучный район со стабильной экологией, позитивно настроенными местными жителями, которые видят в нас не просто работодателя, а стратегического партнера на долгие годы для всей своей семьи», - отметил собственник и гендиректор «Велты» Андрей Бродский.

В настоящий момент работы по расчистке уже ведутся активными темпами. Завершить их планируют уже к 1 сентября текущего года. Как сообщили, в местной раймадминистрации данных о очистке реки за последние 100 лет нет. Теперь же русло будет расчищено от заиленности и зарослей камышей в пределах Новомиргородского района на участке более 17 км, а берега укреплены.

Как сообщили в ОГА, результаты очистки и сама технология уже заинтересовала специалистов из других областей, поскольку заиленность – проблема, актуальная для многих украинских рек. Причем работы по расчистке не только дорогостоящие, но и требуют поиска и применения новых технологий.

Местные жители сообщили журналистам, что активные работы по очистке Большой Выси вначале привлекли внимание местных оппозиционных партий, которые опасались начала строительства новых производств. Однако после ознакомлением с проектом, ходом работ, общением с топ-менеджментом «Велты» и населением, которое заинтересовано в развитии района и даже предлагает помощь в очистке реки, стало ясно, что ни экологическому балансу, ни общественности района ничего не угрожает. Как сообщил депутат Кировоградского облсовета Александр Чорноиваненко (ВО «Батьківщина») в среду на встрече с местными жителями, именно такие проекты, где бизнес и громада находят общий язык и компромиссы, способны вывести Новомиргородский район и всю Кировоградскую область на новый уровень.