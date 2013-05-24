Организаторы несмотря на запрет все-таки попытаются провести гей-парад

Об этом заявили Радио Свобода в Оргкомитете КиевПрайд-2013 (КиевПрайд - это разные правозащитные мероприятия, завершением которых должен был быть «Марш равенства» в столице Украины).

Такое заявление в Оргкомитете сделали, комментируя решение Окружного админсуда столицы, запретившего проведение всех не связанных с празднованием Дня Киева акций, в том числе «Марша равенства».

«Мы предполагали, что нам что-то сделают, чтобы помешать выйти на улицу 25 мая в Киеве», - заявила Радио Свобода Елена Семенова, координатор по работе с прессой Оргкомитета КиевПрайд-2013, в рамках которого собирались провести следующую субботу в столице «Марш равенства» .

Она привела этот комментарий после решения Окружного административного суда столицы, запретившего проведение всех не связанных с празднованием Дня Киева 25 мая акций, в частности, «Марша равенства».

Как отметила Елена Семенова после решения суда, об изменении даты проведения «Марша равенства» в Киеве речи не идет.

«Мы предполагали препятствования. У нас есть план «b», план «с». То есть, у нас есть другие стратегии - как мы сможем провести «Марш равенства». И какая-то из них получится 25 мая. Таким образом или иначе, но мы выйдем и будем протестовать. Именно в этот день, 25 мая. Об изменении даты «Марша равенства» мы не говорим», - сообщила Елена Семенова.

Международная правозащитная организация «Международная Амнистия» (Amnesty International) заявила ранее о готовности поддержать первый Марш равенства за права ЛГБТ в Киеве. Год назад неизвестные жестоко избили двух организаторов гей-парада, который был запланирован, но не состоялся.

В конце прошлого года Совет по правам человека ООН предоставил Украине 145 рекомендаций по улучшению состояния прав человека в государстве, и почти каждая десятая рекомендация касалась свободы каждого выбирать сексуальную ориентацию. По словам правозащитников, такой резонанс вызвало принятие в Украине в первом чтении законопроекта, который предусматривает запрет «пропаганды гомосексуальности».